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Последствия удара российского дрона, фото: Александр Прокудин

Российский дрон ударил по «скорой» с ранеными жителями Херсонщины (ФОТО)

13 ноя 2024, 16:34
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У Станіславі на Херсонщині російський безпілотник атакував автомобіль швидкої допомоги, який евакуював поранених місцевих жителів.


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Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Перед цим внаслідок удару ворожого дрона по селу 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення. Коли бригада «екстренки» транспортувала постраждалих до лікарні, ворог скинув на них вибухівку з дрона, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки автомобіль «швидкої» знищено, медичні працівники дивом не постраждали.

Наслідки удару російського дрона, фото: Олександр Прокудін

Источник: Ракурс


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