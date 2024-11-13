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Ракурс
Наслідки удару російського дрона, фото: Олександр Прокудін

Російський дрон вдарив по «швидкій» з пораненими жителями Херсонщини (ФОТО)

13 лис 2024, 16:34
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У Станіславі на Херсонщині російський безпілотник атакував автомобіль швидкої допомоги, який евакуював поранених місцевих жителів.


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Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Перед цим внаслідок удару ворожого дрона по селу 45-річний чоловік і 40-річна жінка дістали вибухові травми і уламкові поранення. Коли бригада «екстренки» транспортувала постраждалих до лікарні, ворог скинув на них вибухівку з дрона, — розповів він.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки автомобіль «швидкої» знищено, медичні працівники дивом не постраждали.

Наслідки удару російського дрона, фото: Олександр Прокудін

Джерело: Ракурс


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