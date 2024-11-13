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Ракурс
Уничтожение российских РЭБ, скриншот видео

Уничтожение беспилотниками российских средств РЭБ показало ОК «Запад» (ВИДЕО)

13 ноя 2024, 17:58
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Відео знищення українськими безпілотниками ворожих засобів зв’язку та антен засобів радіоелектронної боротьби сьогодні, 13 листопада, опублікувало на своїй Фейсбук-сторінці Оперативне командування «Північ».


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Останнім часом безпілотні системи 30-ї бригади вразили багато засобів зв’язку та різноманітних антен ворожих засобів РЕБ. Завдяки цьому військові можуть підіймати в небо ще більше дронів, літати далі, вражати краще! — вказано в описі відео.

Источник: Ракурс


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