Відео знищення українськими безпілотниками ворожих засобів зв’язку та антен засобів радіоелектронної боротьби сьогодні, 13 листопада, опублікувало на своїй Фейсбук-сторінці Оперативне командування «Північ».

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Останнім часом безпілотні системи 30-ї бригади вразили багато засобів зв’язку та різноманітних антен ворожих засобів РЕБ. Завдяки цьому військові можуть підіймати в небо ще більше дронів, літати далі, вражати краще! — вказано в описі відео.