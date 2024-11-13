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Знищення російських РЕБ, скріншот відео
Знищення безпілотниками російських засобів РЕБ показало ОК «Захід» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201180-znyschennya-bezpilotnykamy-rosiyskyh-zasobiv-reb-pokazalo-ok-zahid-video.htmlРакурс
Відео знищення українськими безпілотниками ворожих засобів зв’язку та антен засобів радіоелектронної боротьби сьогодні, 13 листопада, опублікувало на своїй Фейсбук-сторінці Оперативне командування «Північ».
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Останнім часом безпілотні системи 30-ї бригади вразили багато засобів зв’язку та різноманітних антен ворожих засобів РЕБ. Завдяки цьому військові можуть підіймати в небо ще більше дронів, літати далі, вражати краще! — вказано в описі відео.