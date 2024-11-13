Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення російських РЕБ, скріншот відео

Знищення безпілотниками російських засобів РЕБ показало ОК «Захід» (ВІДЕО)

13 лис 2024, 17:58
999

Відео знищення українськими безпілотниками ворожих засобів зв’язку та антен засобів радіоелектронної боротьби сьогодні, 13 листопада, опублікувало на своїй Фейсбук-сторінці Оперативне командування «Північ».


.

Останнім часом безпілотні системи 30-ї бригади вразили багато засобів зв’язку та різноманітних антен ворожих засобів РЕБ. Завдяки цьому військові можуть підіймати в небо ще більше дронів, літати далі, вражати краще! — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів