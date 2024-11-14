Россияне утром 14 ноября обстреляли Славянск, фото: «Громадське радіо»

https://racurs.ua/n201198-rashisty-obstrelyali-slavyansk-povrejdeny-detsad-i-universitet-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 14 листопада, вранці обстріляли місто Словʼянськ Донецької області.

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Два вибухи пролунали в мікрорайоні Лісний. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені:

багатоповерхівки;

адмінбудівлі педагогічного університету;

дитячий садок;

супермаркет;

приватні автівки.