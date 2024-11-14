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Ракурс
Россияне утром 14 ноября обстреляли Славянск, фото: «Громадське радіо»

Рашисты обстреляли Славянск — повреждены детсад и университет (ВИДЕО)

14 ноя 2024, 11:59
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Російські загарбники сьогодні, 14 листопада, вранці обстріляли місто Словʼянськ Донецької області.


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Два вибухи пролунали в мікрорайоні Лісний. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях.

Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені:

  • багатоповерхівки;
  • адмінбудівлі педагогічного університету;
  • дитячий садок;
  • супермаркет;
  • приватні автівки.

На щастя обійшлися без жертв, — зазначив Лях.

Источник: Ракурс


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