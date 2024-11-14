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Росіяни вранці 14 листопада обстріляли Слов’янськ, фото: «Громадське радіо»
Рашисти обстріляли Словʼянськ — пошкоджені дитсадок та університет (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201198-rashysty-obstrilyaly-slov-yansk-poshkodjeni-dytsadok-ta-universytet-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 14 листопада, вранці обстріляли місто Словʼянськ Донецької області.
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Два вибухи пролунали в мікрорайоні Лісний. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник міської військової адміністрації Слов’янська Вадим Лях.
Зазначається, що внаслідок обстрілу пошкоджені:
- багатоповерхівки;
- адмінбудівлі педагогічного університету;
- дитячий садок;
- супермаркет;
- приватні автівки.
На щастя обійшлися без жертв, — зазначив Лях.