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Ракурс
Последствия удара российского дрона в Полтавской области, фото: ГСЧС

100 спасателей тушили пожар после удара российского дрона на Полтавщине (ФОТО)

14 ноя 2024, 13:28
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 листопада, атакували Полтавщину ударними безпілотниками, завдавши удару по промисловому об'єкту.


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В результаті спалахнула пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Полтавщини.

Станом на ранок пожежу ліквідовано. До гасіння залучалось понад 100 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки, — розповіли у відомстві.

Постраждалих немає

До гасіння залучалось понад 100 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки, — зазначили в ДСНС.

Наслідки удару російського дрона на Полтавщині, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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