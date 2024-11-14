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Последствия удара российского дрона в Полтавской области, фото: ГСЧС
100 спасателей тушили пожар после удара российского дрона на Полтавщине (ФОТО)https://racurs.ua/n201200-100-spasateley-tushili-pojar-posle-udara-rossiyskogo-drona-na-poltavschine-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 листопада, атакували Полтавщину ударними безпілотниками, завдавши удару по промисловому об'єкту.
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В результаті спалахнула пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Полтавщини.
Станом на ранок пожежу ліквідовано. До гасіння залучалось понад 100 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки, — розповіли у відомстві.
Постраждалих немає
До гасіння залучалось понад 100 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки, — зазначили в ДСНС.
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