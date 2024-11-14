Наслідки удару російського дрона на Полтавщині, фото: ДСНС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 листопада, атакували Полтавщину ударними безпілотниками, завдавши удару по промисловому об'єкту.

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В результаті спалахнула пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Полтавщини.

Станом на ранок пожежу ліквідовано. До гасіння залучалось понад 100 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки, — розповіли у відомстві.

Постраждалих немає