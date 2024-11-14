Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки удару російського дрона на Полтавщині, фото: ДСНС

100 рятувальників гасили пожежу після удару російського дрона на Полтавщині (ФОТО)

14 лис 2024, 13:28
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 листопада, атакували Полтавщину ударними безпілотниками, завдавши удару по промисловому об'єкту.


.

В результаті спалахнула пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Полтавщини.

Станом на ранок пожежу ліквідовано. До гасіння залучалось понад 100 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки, — розповіли у відомстві.

Постраждалих немає

До гасіння залучалось понад 100 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки, — зазначили в ДСНС.

Наслідки удару російського дрона на Полтавщині, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів