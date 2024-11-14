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Наслідки удару російського дрона на Полтавщині, фото: ДСНС
100 рятувальників гасили пожежу після удару російського дрона на Полтавщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201200-100-ryatuvalnykiv-gasyly-pojeju-pislya-udaru-rosiyskogo-drona-na-poltavschyni-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 листопада, атакували Полтавщину ударними безпілотниками, завдавши удару по промисловому об'єкту.
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В результаті спалахнула пожежа. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Полтавщини.
Станом на ранок пожежу ліквідовано. До гасіння залучалось понад 100 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки, — розповіли у відомстві.
Постраждалих немає
До гасіння залучалось понад 100 чоловік особового складу та 27 одиниць техніки, — зазначили в ДСНС.
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