Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, фото: Сумська ОВА

https://racurs.ua/ua/n201194-21-bezpilotnyk-zbyly-syly-ppo-ukrayiny-v-nich-na-14-lystopada-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 листопада (із 19.00 13 листопада) атакували Україну загалом 59 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

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Пуски безпілотників здійснювалися із району російського Курська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08.30: