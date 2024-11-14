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Ракурс
Рашисти здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, фото: Сумська ОВА

21 безпілотник збили сили ППО України в ніч на 14 листопада (ІНФОГРАФІКА)

14 лис 2024, 09:40
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 листопада (із 19.00 13 листопада) атакували Україну загалом 59 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.


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Пуски безпілотників здійснювалися із району російського Курська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08.30:

  • підтверджено збиття 21 БПЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях;
  • 38 ворожих безпілотників локаційно втрачено.

Джерело: Ракурс


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