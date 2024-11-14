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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 14 листопада (із 19.00 13 листопада) атакували Україну загалом 59 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.
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Пуски безпілотників здійснювалися із району російського Курська. Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 08.30:
- підтверджено збиття 21 БПЛА противника у Сумській, Харківській, Полтавській та Київській областях;
- 38 ворожих безпілотників локаційно втрачено.
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