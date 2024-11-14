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Ракурс
Одарченко объявили в международный розыск

Одарченко объявили в международный розыск

14 ноя 2024, 17:01
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НАБУ направилодо Інтерполу матеріали для оголошення у розшук нардепа Андрія Одарченка.


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Нагадаємо, що ВАКС визнав його винним у спробі підкупити криптовалютою ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма. Одарченка засудили до 8 років ув’язнення.

ВАКС визнав його винним у спробі підкупити криптовалютою ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма. Це стало першим випадком, коли антикорупційні органи зафіксували хабар у криптовалюті.

У вересні стало відомо, що Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією. Його оголосили у міжнародний розшук.

Источник: Ракурс


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