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НАБУ направило до Інтерполу матеріали для оголошення у розшук нардепа Андрія Одарченка
Одарченка оголосили в міжнародний розшукhttps://racurs.ua/ua/n201210-odarchenka-ogolosyly-v-mijnarodnyy-rozshuk.htmlРакурс
НАБУ направилодо Інтерполу матеріали для оголошення у розшук нардепа Андрія Одарченка.
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Нагадаємо, що ВАКС визнав його винним у спробі підкупити криптовалютою ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма. Одарченка засудили до 8 років ув’язнення.
ВАКС визнав його винним у спробі підкупити криптовалютою ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма. Це стало першим випадком, коли антикорупційні органи зафіксували хабар у криптовалюті.
У вересні стало відомо, що Одарченко незаконно перетнув кордон з Румунією. Його оголосили у міжнародний розшук.