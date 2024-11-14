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Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility

Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility

14 ноя 2024, 18:05
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Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.


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ЄК позитивно оцінила українські реформи — уряд виконав індикатори, що дозволяють отримати цей транш.

Наступний крок — погодження Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки за Ukraine Facility за цей рік становитиме €16,1 млрд.

Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.

Источник: Ракурс


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