Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро у межах програми Ukraine Facility

https://racurs.ua/ua/n201214-ievrokomisiya-pogodyla-vydilennya-ukrayini-4-1-mlrd-ievro-u-mejah-programy-ukraine-facility.html

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Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

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ЄК позитивно оцінила українські реформи — уряд виконав індикатори, що дозволяють отримати цей транш.

Наступний крок — погодження Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки за Ukraine Facility за цей рік становитиме €16,1 млрд.

Ukraine Facility — це макрофінансова допомога Україні на €50 мільярдів, розрахована на чотири роки. Гроші Україна отримуватиме, якщо продовжить демократичні реформи, гарантуватиме багатопартійну парламентську систему і верховенство права та поважатиме права людини.