В Минобороны назвали число сотрудников ТЦК

https://racurs.ua/n201216-v-minoborony-nazvali-chislo-sotrudnikov-tck.html

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У штаті територіальних центрів комплектування (ТЦК) в Україні 48 тис. посад. Фактично там працюють 36 тисяч співробітників, серед яких майже 7 тис. — цивільні.

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Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів в ефірі «Суспільного».

Він додав, що 3 тис. працівників у ТЦК — жінки, а 18,5 тисячі є обмежено придатними. Багато в кого статус обмежено придатного набутий на полі бою, вони воювали на фронті.

Він також акцентував, що під час війни треба працювати передусім з реальними обставинами.

Зараз дуже швидко розносяться погані новини, дуже багато російських ІПСО. Відштовхуймося зараз від того, що є на цей час. Ясна річ, усі сигнали вивчаються. Ніщо не залишається непоміченим, — каже речник МОУ.

12 листопада тимчасова слідча комісія Верховної ради України із захисту прав військовослужбовців у своєму звіті запропонувала розформувати ТЦК, а замість них створити рекрутингові центри.

З сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад, — говорила щодо такої пропозиції народна депутатка Юлія Яцик.

Інша нардепка зі «Слуги народу» — Мар’яна Безугла — писала у своъх соцмережах, що у ТЦК працюэ 100 тис. спывробытникыв, половину з яких можна направити на фронт.