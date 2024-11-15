Последствия атаки на Одессу. Фото: Олег Кипер

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Ракурс

Російська армія масовано атакувала Одесу безпілотниками у четвер ввечері, 14 листопада.

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Є влучання у житловий будинок. Загалом пошкоджені житлові будинки, автівки, церква, навчальний заклад. За шістьма різними адресами спалахнули пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Наразі відомо про одну загиблу жінку та 10 постраждалих. За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, серед постраждалих — 9-річний хлопчик. Він у лікарні в стані середнього ступеня важкості. А у важкому стані перебуває 22-річний хлопець.

Також Кіпер поінформував, що внаслідок обстрілу був пошкоджений магістральний трубопровід централізованого опалення. Котельню тимчасово зупинено, проводяться ремонтні роботи. Пошкоджена гілка тепломережі опалювала 220 багатоквартирних житлових будинків, сім дитячих садкі та чотири школи. Також вона подавала тепло до одного з одеських пологових будинків, однак він зможе обігрітись автономно, використовуючи власні ресурси.

Нагадаємо, у ніч на 14 листопада війська рф атакували Полтавщину ударними безпілотниками, завдавши удару по промисловому об'єкту. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку гасили понад 100 рятувальників.