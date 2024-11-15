Трамп сделал новое заявление о прекращении войны в Украине. Фото:

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Новообраний президент США Дональд Трамп знову виступив із заявою про припинення війни в Україні.

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Новий американський лідер пообіцяв, що його адміністрація буде зосереджуватися на цьому. Команда Трампа буде «дуже наполегливо працювати над росією та Україною». Про це обраний глава США заявив на урочистому заході у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, повідомив CNN.

Це має припинитися. росія й Україна повинні зупинитися. Незалежно від того, чи це солдати, чи люди, які сидять у містах, — заявив Трамп.

Раніше Fox News із посиланням на джерела поінформувало, що Дональд Трамп незабаром може призначити спеціального представника з питань миру в Україні. Він повинен буде очолити переговори з країною-агресором рф про припинення війни.

Нагадаємо, нещодавно британське видання The Telegraph опублікувало деталі мирного плану Дональда Трампа. Новообраний президент США може закликати європейські та британські війська забезпечити 1200-кілометрову буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами. Тобто по всій протяжності нинішньої лінії бойового зіткнення.

Джерело: CNN