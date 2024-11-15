Флаг рф установили на пограничье Черниговщины. Скриншот с видео

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Російський триколор помітили у прикордонній території Чернігівської області.

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Прапор країни-агресора був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судість. Пропаганда рф поширила інформацію про те, що їхня диверсійно-розвідувальна група зайшла в село Грем’яч. Однак ця заява не відповідає дійсності. Про це Державна прикордонна служба України 15 листопада повідомила у Telegram.

Прикордонники запевняють, що міст через річку Судость, біля якого диверсанти противника встановили триколор, вони не переходили.

Зазначається, що територія, де від кордону діяла ДРГ росіян, фактично відрізана річками. А в населених пунктах, що знаходяться між річками і кордоном, зараз ніхто не проживає. Крім того, належні фортифікації там неможливо облаштувати через регулярні підтоплення.

Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону. Тож не варто піддаватися інформаційно-психологічному впливові противника, — наголосили в ДПСУ.

Нагадаємо, у серпні в прикордонній 20-кілометровій зоні Сумщини запровадили обмеження на переміщення громадян через збільшення кількості боїв та активізацію російських диверсійно-розвідувальних груп.