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Військові зазначили, що детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення цивільного населення й техніки у цих районах можна отримати в диспетчерському пункті Сумського
зонального відділу Військової служби правопорядку ЗСУ. Телефонувати треба за номером:
+38 (096) 032-23-39.
Обмежили переміщення у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумщини. Фото:
На Сумщині обмежили переміщення у прикордонній 20-кілометровій зоні — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n198250-na-sumschyni-obmejyly-peremischennya-u-prykordonniy-20-kilometroviy-zoni-genshtab.htmlРакурс
Обмежили переміщення у прикордонній зоні в Сумській області.
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У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумщини запровадили обмеження на переміщення громадян через збільшення кількості боїв та активізацію російських диверсійно-розвідувальних груп. Допускати людей до прикордоння будуть за паспортами громадян України з відповідною реєстрацією проживання у цій зоні. Про це 13 серпня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів, — йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення цивільного населення й техніки у цих районах можна отримати в диспетчерському пункті Сумського
зонального відділу Військової служби правопорядку ЗСУ. Телефонувати треба за номером:
Нагадаємо, аналітичний проект DeepState поінформував, що ЗСУ контролюють приблизно 44 населених пункти в Курській області. А російська диктатура напередодні заявила, що 28 населених пунктів області «перебувають під контролем противника».