Обмежили переміщення у прикордонній 20-кілометровій зоні Сумщини. Фото:

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Обмежили переміщення у прикордонній зоні в Сумській області.

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У прикордонній 20-кілометровій зоні Сумщини запровадили обмеження на переміщення громадян через збільшення кількості боїв та активізацію російських диверсійно-розвідувальних груп. Допускати людей до прикордоння будуть за паспортами громадян України з відповідною реєстрацією проживання у цій зоні. Про це 13 серпня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Прохання з розумінням поставитися до запровадження таких тимчасових обмежувальних заходів, — йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що детальнішу інформацію щодо обмеження переміщення цивільного населення й техніки у цих районах можна отримати в диспетчерському пункті Сумського зонального відділу Військової служби правопорядку ЗСУ. Телефонувати треба за номером: +38 (096) 032-23-39 .

Нагадаємо, аналітичний проект DeepState поінформував, що ЗСУ контролюють приблизно 44 населених пункти в Курській області. А російська диктатура напередодні заявила, що 28 населених пунктів області «перебувають під контролем противника».