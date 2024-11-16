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Ракурс
Никто не создавал десятки новых бригад, - Зеленский

Зеленский прокомментировал проблему «создания десятков новых бригад» вместо пополнения старых

16 ноя 2024, 17:20
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Президент Володимир Зеленський прокоментував проблему «створення десятків нових бригад» замість поповнення старих.


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Про це він розповів в розмові з «Суспільним».

Зеленський вважає, що «ніхто не робив ніякі десятки нових бригад».

Хто вам сказав, що ми їх створюємо? Хто розповсюджує меседж, що ми створюємо нові бригади, — відповів Зеленський запитанням на запитання ведучої.

За словами президента, «їхнім ядром були люди, які пройшли війну, а навколо них — ті, хто мобілізувався».

Це ж краще, якщо у них (новомобілізованих — Ред.) досвідчені командири. Якщо вся вертикаль досвідчена. Їх не кидали одразу на фронт. Після навчання всі чекали на укомплектацію технікою, — пояснив Зеленський.

Президент уточнив, що підрозділи резерву необхідні для ротації на передовій.

Всі ці розмови про нові бригади — щоб була ротація, замість однієї бригади повинна прийти інша. Можемо назвати її «новою». Тому ніхто не робив ніякі десятки нових бригад. Є деякі моменти, коли, наприклад, та чи інша бригада не може вже тримати ділянку певної ширини. Бо вона втомлена. Мало того, що ви її не можете замінити, так ще й кількість російських військ на напрямку говорить, що вам треба посилити його додатковою бригадою. Тому що «рускіх» — один до восьми, або один до трьох, — підсумував Зеленський.

Источник: Ракурс


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