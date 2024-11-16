Никто не создавал десятки новых бригад, - Зеленский

https://racurs.ua/n201272-zelenskiy-prokommentiroval-problemu-sozdaniya-desyatkov-novyh-brigad-vmesto-popolneniya-staryh.html

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Президент Володимир Зеленський прокоментував проблему «створення десятків нових бригад» замість поповнення старих.

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Про це він розповів в розмові з «Суспільним».

Зеленський вважає, що «ніхто не робив ніякі десятки нових бригад».

Хто вам сказав, що ми їх створюємо? Хто розповсюджує меседж, що ми створюємо нові бригади, — відповів Зеленський запитанням на запитання ведучої.

За словами президента, «їхнім ядром були люди, які пройшли війну, а навколо них — ті, хто мобілізувався».

Це ж краще, якщо у них (новомобілізованих — Ред.) досвідчені командири. Якщо вся вертикаль досвідчена. Їх не кидали одразу на фронт. Після навчання всі чекали на укомплектацію технікою, — пояснив Зеленський.

Президент уточнив, що підрозділи резерву необхідні для ротації на передовій.