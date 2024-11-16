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Ніхто не робив ніякі десятки нових бригад, - Зеленський
Зеленський прокоментував проблему «створення десятків нових бригад» замість поповнення старихhttps://racurs.ua/ua/n201272-zelenskyy-prokomentuvav-problemu-stvorennya-desyatkiv-novyh-brygad-zamist-popovnennya-staryh.htmlРакурс
Президент Володимир Зеленський прокоментував проблему «створення десятків нових бригад» замість поповнення старих.
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Про це він розповів в розмові з «Суспільним».
Зеленський вважає, що «ніхто не робив ніякі десятки нових бригад».
Хто вам сказав, що ми їх створюємо? Хто розповсюджує меседж, що ми створюємо нові бригади, — відповів Зеленський запитанням на запитання ведучої.
За словами президента, «їхнім ядром були люди, які пройшли війну, а навколо них — ті, хто мобілізувався».
Це ж краще, якщо у них (новомобілізованих — Ред.) досвідчені командири. Якщо вся вертикаль досвідчена. Їх не кидали одразу на фронт. Після навчання всі чекали на укомплектацію технікою, — пояснив Зеленський.
Президент уточнив, що підрозділи резерву необхідні для ротації на передовій.
Всі ці розмови про нові бригади — щоб була ротація, замість однієї бригади повинна прийти інша. Можемо назвати її «новою». Тому ніхто не робив ніякі десятки нових бригад. Є деякі моменти, коли, наприклад, та чи інша бригада не може вже тримати ділянку певної ширини. Бо вона втомлена. Мало того, що ви її не можете замінити, так ще й кількість російських військ на напрямку говорить, що вам треба посилити його додатковою бригадою. Тому що «рускіх» — один до восьми, або один до трьох, — підсумував Зеленський.