Спасатели изъяли часть вражеской ракеты из жилого дома в Печерском районе Киева

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Ракурс

Рятувальники вилучили частину ворожої ракети з житлового будинку у Печерському районі Києва.

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За допомогою крану, надзвичайники столиці разом із піротехнічним підрозділом мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п’ятиповерхівку внаслідок ранкової атаки.

Її передали для подальшого вивчення.

Внаслідок атаки атаки постраждала одна людина, евакуйовано 30 мешканців пошкодженого будинку.