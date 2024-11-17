Ракурсhttps://racurs.ua/
Спасатели изъяли часть вражеской ракеты из жилого дома в Печерском районе Киева
Спасатели изъяли часть вражеской ракеты из жилого дома в Печерском районе Киева (ФОТО)https://racurs.ua/n201292-spasateli-izyali-chast-vrajeskoy-rakety-iz-jilogo-doma-v-pecherskom-rayone-kieva-foto.htmlРакурс
Рятувальники вилучили частину ворожої ракети з житлового будинку у Печерському районі Києва.
.
За допомогою крану, надзвичайники столиці разом із піротехнічним підрозділом мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п’ятиповерхівку внаслідок ранкової атаки.
Її передали для подальшого вивчення.
Внаслідок атаки атаки постраждала одна людина, евакуйовано 30 мешканців пошкодженого будинку.
Загрузка...