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Рятувальники вилучили частину ракети з будинку на Печерську в Києві
Рятувальники вилучили частину ракети з будинку на Печерську в Києві (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n201292-ryatuvalnyky-vyluchyly-chastynu-rakety-z-budynku-na-pechersku-v-kyievi-foto.htmlРакурс
Рятувальники вилучили частину ворожої ракети з житлового будинку у Печерському районі Києва.
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За допомогою крану, надзвичайники столиці разом із піротехнічним підрозділом Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п’ятиповерхівку внаслідок ранкової атаки.
Її передали для подальшого вивчення.
Внаслідок атаки атаки постраждала одна людина, евакуйовано 30 мешканців пошкодженого будинку.