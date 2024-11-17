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Ракурс
Рятувальники вилучили частину ракети з будинку на Печерську в Києві

Рятувальники вилучили частину ракети з будинку на Печерську в Києві (ФОТО)

17 лис 2024, 13:31
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Рятувальники вилучили частину ворожої ракети з житлового будинку у Печерському районі Києва.


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За допомогою крану, надзвичайники столиці разом із піротехнічним підрозділом Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили частину ракети, яка влучила в житлову п’ятиповерхівку внаслідок ранкової атаки.

Її передали для подальшого вивчення.

Внаслідок атаки атаки постраждала одна людина, евакуйовано 30 мешканців пошкодженого будинку.

Джерело: Ракурс


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