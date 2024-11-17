Польский премьер-министр Дональд Туск. Фото:

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що «наступні тижні будуть вирішальними у війні».

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Цей період буде вирішальним «не лише для самої війни росії проти України, а й для нашого майбутнього». Про це очільник польського уряду 17 листопада повідомив у соціальній мережі Х.

Також Туск розкритикував телефонні розмови світових лідерів з російським диктатором володимиром путіним. Він наголосив, що «путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить».

Крім того, прем'єр Польщі відреагував на недільний ракетно-дроновий удар рф по Україні. Заявив, що атака 17 листопада, яка була однією з найбільших за час повномасштабної війни. Сьогоднішні події, за його словами, довели, що «телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу».

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 листопада вперше за майже два роки поговорив телефоном із російським президентом володимиром путіним. Їхня бесіда, про війну в Україні та шляхи її припинення, тривала близько години.

Шольц заявив, що розмова з диктатором була «дуже докладною», але водночас стало зрозумілим, що мало що змінилося у поглядах російського президента на війну. Це канцлер ФРН назвав «поганими новинами».