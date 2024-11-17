Погані новини - Шольц розповів про свою телефонну розмову з путіним

https://racurs.ua/ua/n201294-pogani-novyny-sholc-rozpoviv-pro-svou-telefonnu-rozmovu-z-putinym.html

Ракурс

Канцлер Німеччини Олаф Шольц 15 листопада вперше майже за два роки провів телефонну розмову з путіним. Їхня бесіда, що тривала близько години, про війну в Україні та шляхи її припинення відбулася на тлі урядової кризи в Берліні, виборчої кампанії, яка розпочалася у ФРН, і напередодні відльоту німецького лідера на саміт G20 у Бразилії.

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Шольц заявив, що його розмова з кремлівським диктатором минулої п’ятниці не дала жодних ознак зміни поглядів російського президента на війну в Україні, але виступив на захист рішення зателефонувати до Кремля, за яке його критикують, пише Reuters.

Розмовляючи з журналістами в аеропорту Берліна в неділю перед вильотом до Бразилії на саміт G20, Шольц сказав, що дзвінок путіну був необхідний, щоб розвіяти ілюзії, які той міг плекати, що Захід збирається відмовитись від підтримки України.

Канцлер додав, що з урахуванням швидкого повернення Дональда Трампа на пост президента США було б також погано, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з путіним, а жоден європейський лідер не підтримував.

За словами Шольца, розмова з путіним була «дуже докладною», але водночас стало зрозумілим, що мало що змінилося у поглядах російського президента на війну.

І це погані новини, — сказав він журналістам.

Серед тих, хто критикував Шольца за розмову із російським президентом, був Володимир Зеленський. Президент України вважає, що Шольц «відкрив скриньку Пандори».

Тепер можуть бути інші розмови, інші дзвінки. Просто багато слів. І саме те, що путін давно хоче: йому вкрай важливо послабити його ізоляцію, ізоляцію росії та вести звичайні переговори, які не нічим завершуватимуться, — заявив Зеленський.

За даними Reuters, президент України відмовляв Шольца від дзвінка путіну.

Реакція ЗМІ

Німецькі ЗМІ розійшлися в оцінках розмови, що відбулася.

Шольц бореться за виборців ССВ і АдН. Правильний крок, пише tagesschau. Видання називає чотири причини, чому вважає заздалегідь підготовлюваний дзвінок до Кремля виправданим і своєчасним.

Перша — внутрішньополітична. Нещодавні регіональні вибори у Східній Німеччині показали, що людей хвилюють питання війни та миру.

Багато виборців віддали свої голоси ССВ, який вимагає більше дипломатичних ініціатив для припинення війни, — йдеться у матеріалі.

Йдеться про «Союз Сари Вагенкнехт». Перед достроковими федеральними виборами Шольц вирішив не віддавати тему на відкуп як цій лівопопулістській партії, так і правопопулістській «Альтернативі для Німеччини» (АДН), і перед виборами йому це не завадить, вважають у виданні.

Другою причиною, чому розмова з путіним була «правильним і важливим кроком», є попереднє обговорення цього дзвінка із союзниками та партнерами, вважають у tagesschau.

По-третє: після обрання Дональда Трампа президентом США це був «розумний хід — не надавати йому першим за довгий час відновлювати контакт із путіним», ідеться в коментарі.

По-четверте: це був ще й сигнал для самої росії.

Там без путіна жодні рішення ухвалюватися не будуть. Для того, щоб якось закінчити цю війну, доведеться розмовляти з путіним. Змусити його сісти за стіл переговорів — це ж і вимога Зеленського. Шольц за допомогою телефонної розмови хоча б трохи готує це, а тому він іде правильним шляхом, — упевнені у tagesschau.

Іншої думки дотримується Der Spiegel. Публікація на сайті цього ліволіберального політичного тижневика має назву «60 протверезних хвилин». Її автори — шеф-репортер видання Маттіас Гебауер і глава московського бюро Крістіна Хебель.

Те, що путін пропонував під час розмови, націлене на капітуляцію України. У Кремлі знають, що Шольц навряд чи погодиться на такі переговори. Але там також знають, що на Шольца чекають дострокові вибори, які можуть призвести до втрати крісла у відомстві федерального канцлера. У Москві його вважають кульгавою качкою — главою уряду, який нічого вже не вирішує, — пише тижневик.

На думку авторів статті, дзвінок Шольца припав путіну вельми доречним і добре годиться для пропаганди всередині рф.

путін показує, що західні глави урядів знову хочуть говорити з ним. російські державні ЗМІ підкреслювали, що саме Шольц попросив про телефонну розмову. Невже Шольц потрапив у пропагандистську пастку Кремля? — ставлять риторичне запитання журналісти Der Spiegel.

Вони пояснюють його дії головним чином внутрішньополітичними мотивами: наміченими на 23 лютого 2025 року достроковими виборами в бундестаг, які можуть обернутися поразкою для соціал-демократів. Перед виборами до Європейського парламенту на початку літа Олаф Шольц намагався постати в образі «канцлера миру» і наголошував на тому, що він проводить розсудливу політику, нагадує тижневик.

Дипломатичний успіх у питанні України явно пішов би на користь канцлеру під час виборчої кампанії. Однак його розмова з путіним показує, що розраховувати на прогрес не варто, — роблять висновок журналісти.

Шольц намагається продемонструвати свою дієздатність лідерам G20, вважають у телекомпанії ZDF.