Отключение света в Украине. Фото: В. Зеленский в Telegram

https://racurs.ua/n201303-otkluchenie-sveta-vo-vseh-oblastyah-ukrainy-anonsirovalo-ukrenergo.html

Ракурс

Відключення світла в Україні повертаються з понеділка, 18 листопада.

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Завтра в усіх регіонах вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. З 6:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно. Про це компанія «Укренерго» 17 листопада повідомила у Facebook.

Зазначається, що причиною тимчасового повернення обмежень є пошкодження енергообʼєктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки. Ремонтні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків аварії, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене росіянами обладнання.

В «Укренерго» додали, що графік відключень українцям варто дізнаватися на сайтах та офіційних сторінках обленерго. Також енергетики закликали не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, 17 листопада російська федерація завдала масованого комбінованого ракетно-дробового удару по Україні. Ворог атакував енергетичні об'єкти та інфраструктуру в Миколаєві, Запоріжжі, Одеській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській областях.

Також атака була спрямована і на підстанції, від яких залежить надійна робота Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС. Внаслідок відключення ліній на чотирьох підстанцій, лише два з дев’яти діючих реакторів АЕС працюють на 100% потужності, ще шість зменшили виробництво до рівня 40−90%.