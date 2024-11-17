Українські АЕС скоротили виробництво електроенергії. Фото:

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Українська атомні електростанції скоротити виробництво електроенергії.

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Зниження електричної потужності на АЕС України пов’язане з російською атакою, що завдала шкоди енергетичній інфраструктурі країни. Збройна агресія рф створює додатковий тиск на ядерну безпеку. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, повідомила прес-служба агентства.

Зазначається, що сьогоднішня атака країни-агресора була спрямована зокрема й на підстанції, від яких залежить надійна робота Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнськоі АЕС.

Головні лінії від чотирьох підстанцій були відключені, а це впливає на стабільність енергопостачання. Лише два з дев’яти діючих реакторів зараз працюють на 100% потужності, ще шість зменшили виробництво до рівня 40−90%.

За словами Ґроссі, стабільність енергомережі є ключовою для безпеки ядерних об'єктів. Глава Міжнародного агентства з атомної енергії наголосив на важливості дотримання семи основних принципів ядерної безпеки, зокрема забезпечення надійного зовнішнього енергопостачання для АЕС.

Нагадаємо, вранці 17 листопада російська федерація завдала масованого комбінованого ракетно-дробового удару по Україні. Ворог вдари по енергетичних об'єктах та інфраструктуру в Миколаєві, Запоріжжі, Одеській, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях. Для атаки росія застосувала 120 ракет та 90 дронів.