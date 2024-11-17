Оккупанты ударили баллистикой по жилому дому в Сумах. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Армія російської федерації атакувала Суми балістичним озброєнням.

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У неділю ввечері, 17 листопада, ворог вдарив ракетою по житловому будинку місті. Про це виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар повідомив у Telegram.

І знову приліт балістики у місті Суми в житловий будинок, — йдеться у повідомленні.

Очільник міста заявив, що прямує на місце прильоту разом із представником Червоного Хреста. За його інформацією, дуже багато поранених. У районі прильоту також всі навколишні будинки залишилися без вікон. Поліція та рятувальники займаються евакуацією постраждалих.

Місцеві ЗМІ повідомляють про щонайменше шістьох загиблих.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу. Тривога у низці областей тривала з 20.37 по 20.59.

Нагадаємо, 17 листопада російська армія обстріляла енергетичну інфраструктуру одного з міст в Одеській області. Ворог поцілив по енергетичному об'єкту, внаслідок чого загинули двоє енергетиків. Також внаслідок обстрілу постраждав 17-річний хлопець. Зафіксовані пошкодження приватних будинків, господарських споруд та автомобілів.