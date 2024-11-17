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Ракурс
Наслідки ударів рф по Одещині. Фото: прокуратура

Двоє енергетиків загинули внаслідок ударів рф по Одещині (ФОТО)

17 лис 2024, 15:19
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Армія рф 17 листопада вдарила по енергетичній інфраструктурі в Одеській області.


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Ворог поцілив по енергетичному об'єкту. Загинули двоє енергетиків. В Одеському районі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Внаслідок обстрілу постраждав 17-річний хлопець, якого госпіталізували з осколковими пораненнями. Про це прокуратура Одеської області повідомила у Telegram.

Наслідки ударів рф по Одещині. Фото: прокуратура

Наслідки ударів рф по Одещині. Фото: прокуратура

Наслідки ударів рф по Одещині. Фото: прокуратура

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

В прокуратурі не зазначили, яке місто було атаковане росіянами в Одеській області. Однак місцеві пабліки інформують, що це був Подільськ.

Нагадаємо, вранці 17 листопада російська федерація завдала масованого комбінованого ракетно-дробового удару по Україні. Ворог випустив 120 ракет та 90 дронів. Сили ППО знищили 144 цілі.

Армія рф атакувала енергетичні об'єкти та інфраструктуру. Зафіксовані влучання у Миколаєві, Запоріжжі, Волинській, Рівненській, Івано-Франківській, Вінницькій, Полтавській та інших областях.

Джерело: Ракурс


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