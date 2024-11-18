Министр обороны ФРГ подтвердил намерение передать Украине 4 тыс. дальнобойных дронов с искусственным интеллектом

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив інформацію ЗМІ про намір передати Україні партію з 4000 дронів, оснащених штучним інтелектом, і які можуть ефективно вражати цілі на значній відстані.

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За словами німецького міністра, ці дрони можуть «певною мірою подолати систему РЕБ противника, облетіти її».

Вони здатні діяти на відстані 30 або 40 кілометрів у глибині території, а потім атакувати командні пункти, логістичні вузли та інші цілі, додав Пісторіус.

ЗМІ раніше повідомили, що Німеччина невдовзі почне масове постачання Україні дронів-камікадзе, які мають високу автономність в умовах впливу РЕБ і можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані. В індустрії ці дрони порівнюють з ракетами Taurus.

Bild писав, що йдеться про ударні безпілотники компанії Helsing, оснащені технологіями штучного інтелекту, що надають їм вищу автономність в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Всього у компанії нібито замовили 4000 таких безпілотників для України. З грудня вони можуть почати надходити партіями по кількасот на місяць.

Окремі прототипи БпЛА вже випробовуються і вдосконалюються у реальних бойових умовах на сході України.

Особливістю безпілотника є сучасне програмне забезпечення, яке допомагає йому «орієнтуватися» на місцевості за багатьма маркерами і летіти до цілі навіть у складних погодних умов чи «випаленої землі», а також впливу засобів РЕБ. Коли безпілотник ідентифікував ціль і оператор підтвердив її, він далі здатен здійснити ураження автономно, навіть якщо зв’язок буде втрачено.