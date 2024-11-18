Міністр оборони ФРН підтвердив намір передати Україні 4 тис. далекобійних дронів зі штучним інтелектом

Міністр оборони ФРН підтвердив намір передати Україні 4 тис. далекобійних дронів зі штучним інтелектомhttps://racurs.ua/ua/n201327-ministr-oborony-frn-pidtverdyv-namir-peredaty-ukrayini-4-tys-dalekobiynyh-droniv-zi-shtuchnym.htmlРакурс
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив інформацію ЗМІ про намір передати Україні партію з 4000 дронів, оснащених штучним інтелектом, і які можуть ефективно вражати цілі на значній відстані.
За словами німецького міністра, ці дрони можуть «певною мірою подолати систему РЕБ противника, облетіти її».
Вони здатні діяти на відстані 30 або 40 кілометрів у глибині території, а потім атакувати командні пункти, логістичні вузли та інші цілі, додав Пісторіус.
ЗМІ раніше повідомили, що Німеччина невдовзі почне масове постачання Україні дронів-камікадзе, які мають високу автономність в умовах впливу РЕБ і можуть дуже ефективно вражати цілі на значній відстані. В індустрії ці дрони порівнюють з ракетами Taurus.
Bild писав, що йдеться про ударні безпілотники компанії Helsing, оснащені технологіями штучного інтелекту, що надають їм вищу автономність в умовах дії ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Всього у компанії нібито замовили 4000 таких безпілотників для України. З грудня вони можуть почати надходити партіями по кількасот на місяць.
Окремі прототипи БпЛА вже випробовуються і вдосконалюються у реальних бойових умовах на сході України.
Особливістю безпілотника є сучасне програмне забезпечення, яке допомагає йому «орієнтуватися» на місцевості за багатьма маркерами і летіти до цілі навіть у складних погодних умов чи «випаленої землі», а також впливу засобів РЕБ. Коли безпілотник ідентифікував ціль і оператор підтвердив її, він далі здатен здійснити ураження автономно, навіть якщо зв’язок буде втрачено.