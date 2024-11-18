Трамп подтвердил, что его план депортации нелегалов будет предусматривать объявление чрезвычайного положения и привлечение военных

https://racurs.ua/n201336-tramp-podtverdil-chto-ego-plan-deportacii-nelegalov-budet-predusmatrivat-obyavlenie.html

Ракурс

Дональд Трамп підтвердив, що його план масової депортації нелегальних іммігрантів передбачатиме оголошення надзвичайного стану в країні та залучення військових.

.

Про це він вранці написав у соцмережі Truth Social у відповідь активісту, який сказав, що чув про такі заяви.

Нагадаємо, що боротьба з нелегальною міграцією була одним із ключових пунктів передвиборчої програми Трампа.

Axios пояснює, що це вперше, коли Трамп підтвердив готовність піти на такі заходи для видворення нелегалів.

Трамп неодноразово критикував міграційну політику президента Байдена і його адміністрації. На його думку, США через наплив нелегальних мігрантів можуть перетворитися на «Венесуелу на стероїдах».

Портал зазначає, що Трамп уже висуває на посади у своїй майбутній адміністрації кандидатів, відомих жорстким ставленням до міграції. Так, раніше Трамп призначив колишнього в.о. директора Імміграційної та митної поліції США Томаса Гомана відповідальним за імміграційну політику і безпеку кордонів. Крім того, Крісті Ноем висунуто на посаду глави міністерства внутрішньої безпеки.

За інформацією Axios, у США проживають 11 млн мігрантів без документів. Очікувані депортації можуть торкнутися 20 млн сімей. Захисники прав мігрантів уже готуються оскаржувати в судах плани влади. Однак команда Трампа згодом має намір вдатися до видання президентських указів, які дадуть змогу обійти позови в судах і реалізувати заходи у сфері контролю над міграцією.