Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Трамп підтвердив, що його план депортації нелегалів передбачатиме оголошення надзвичайного стану та залучення військових

Трамп підтвердив, що його план депортації нелегалів передбачатиме оголошення надзвичайного стану та залучення військових

18 лис 2024, 18:49
999

Дональд Трамп підтвердив, що його план масової депортації нелегальних іммігрантів передбачатиме оголошення надзвичайного стану в країні та залучення військових.


.

Про це він вранці написав у соцмережі Truth Social у відповідь активісту, який сказав, що чув про такі заяви.

Нагадаємо, що боротьба з нелегальною міграцією була одним із ключових пунктів передвиборчої програми Трампа.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів