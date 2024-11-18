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Трамп підтвердив, що його план депортації нелегалів передбачатиме оголошення надзвичайного стану та залучення військових
Трамп підтвердив, що його план депортації нелегалів передбачатиме оголошення надзвичайного стану та залучення військовихhttps://racurs.ua/ua/n201336-tramp-pidtverdyv-scho-yogo-plan-deportaciyi-nelegaliv-peredbachatyme-ogoloshennya-nadzvychaynogo.htmlРакурс
Дональд Трамп підтвердив, що його план масової депортації нелегальних іммігрантів передбачатиме оголошення надзвичайного стану в країні та залучення військових.
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Про це він вранці написав у соцмережі Truth Social у відповідь активісту, який сказав, що чув про такі заяви.
Нагадаємо, що боротьба з нелегальною міграцією була одним із ключових пунктів передвиборчої програми Трампа.