В Украине продолжатся отключение света - Укрэнерго объявило время и объем ограничений

https://racurs.ua/n201338-v-ukraine-prodoljatsya-otkluchenie-sveta-ukrenergo-obyavilo-vremya-i-obem-ogranicheniy.html

Ракурс

Завтра, 19 листопада, в Україні продовжаться відключення світла.

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Це відбувається через пошкодження енергообʼєктів після вчорашньої масованої атаки на них. Енергетики працюють, щоб повернути в роботу обладнання енергосистеми.

у вівторок, 19 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

6.00 — 7.00 — одна черга відключень;

7.00 — 9.00 — дві черги відключень;

9.00 — 14.00 — одна черга відключень;

14.00 — 18.00 — дві черги відключень;

18.00 — 23.00 — одна черга відключень.

Графік відключень Укренерго просить дізнаватися на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

ДТЕК змінює підхід до відключень електрики в Києві та області. Відтепер графіки будуть оновлюватися щоденно, відповідно до змін в енергосистемі. Вони будуть складатися з «Світлої» та «Темної» зон, дозволяючи мешканцям краще планувати свій день.

Енергетики заживили критичну інфраструктуру на півдні Одеси, вода та тепло мають з’явитися до кінця доби, повідомили 18 листопада у ДТЕК.

Як зазначається, аварійні ремонтні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах тривають. Ситуація залишається складною. Застосовуються екстрені відключення.