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В Україні продовжаться відключення світла - Укренерго оголосило час і обсяг обмежень
В Україні продовжаться відключення світла — Укренерго оголосило час і обсяг обмеженьhttps://racurs.ua/ua/n201338-v-ukrayini-prodovjatsya-vidkluchennya-svitla-ukrenergo-ogolosylo-chas-i-obsyag-obmejen.htmlРакурс
Завтра, 19 листопада, в Україні продовжаться відключення світла.
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Це відбувається через пошкодження енергообʼєктів після вчорашньої масованої атаки на них. Енергетики працюють, щоб повернути в роботу обладнання енергосистеми.
у вівторок, 19 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
- 6.00 — 7.00 — одна черга відключень;
- 7.00 — 9.00 — дві черги відключень;
- 9.00 — 14.00 — одна черга відключень;
- 14.00 — 18.00 — дві черги відключень;
- 18.00 — 23.00 — одна черга відключень.
Графік відключень Укренерго просить дізнаватися на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.
ДТЕК змінює підхід до відключень електрики в Києві та області. Відтепер графіки будуть оновлюватися щоденно, відповідно до змін в енергосистемі. Вони будуть складатися з «Світлої» та «Темної» зон, дозволяючи мешканцям краще планувати свій день.
Енергетики заживили критичну інфраструктуру на півдні Одеси, вода та тепло мають з’явитися до кінця доби, повідомили 18 листопада у ДТЕК.
Як зазначається, аварійні ремонтні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах тривають. Ситуація залишається складною. Застосовуються екстрені відключення.