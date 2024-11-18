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В Україні продовжаться відключення світла - Укренерго оголосило час і обсяг обмежень

В Україні продовжаться відключення світла — Укренерго оголосило час і обсяг обмежень

18 лис 2024, 19:49
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Завтра, 19 листопада, в Україні продовжаться відключення світла.


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Це відбувається через пошкодження енергообʼєктів після вчорашньої масованої атаки на них. Енергетики працюють, щоб повернути в роботу обладнання енергосистеми.

у вівторок, 19 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

  • 6.00 — 7.00 — одна черга відключень;
  • 7.00 — 9.00 — дві черги відключень;
  • 9.00 — 14.00 — одна черга відключень;
  • 14.00 — 18.00 — дві черги відключень;
  • 18.00 — 23.00 — одна черга відключень.

Графік відключень Укренерго просить дізнаватися на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу.

ДТЕК змінює підхід до відключень електрики в Києві та області. Відтепер графіки будуть оновлюватися щоденно, відповідно до змін в енергосистемі. Вони будуть складатися з «Світлої» та «Темної» зон, дозволяючи мешканцям краще планувати свій день.

Енергетики заживили критичну інфраструктуру на півдні Одеси, вода та тепло мають з’явитися до кінця доби, повідомили 18 листопада у ДТЕК.

Як зазначається, аварійні ремонтні роботи на магістральних енергетичних обʼєктах тривають. Ситуація залишається складною. Застосовуються екстрені відключення.

Джерело: Ракурс


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