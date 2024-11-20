Московиты внештатно сбросили 250-килограммовую бомбу на школу в Белгородской области

https://racurs.ua/n201395-moskovity-vneshtatno-sbrosili-250-kilogrammovuu-bombu-na-shkolu-v-belgorodskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

У російського літака «позаштатно зійшла» авіабомба під час прольоту над Бєлгородською областю рф. 250-кілограмовий снаряд впав на місцеву школу.

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Бомба пробила дах та опинилася в одному з кабінетів на третьому поверсі. Постраждалих немає, евакуацію не проводили.

Авіабомба впала на будівлю школи в селі Биківка приблизно о 6.00 19 листопада. У будівлі ще не було нікого, ніхто не постраждав.