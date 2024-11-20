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Ракурс
Московити позаштатно скинули 250-кілограмову бомбу на школу у Бєлгородській області

Московити позаштатно скинули 250-кілограмову бомбу на школу у Бєлгородській області (ФОТО)

20 лис 2024, 17:53
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У російського літака «позаштатно зійшла» авіабомба під час прольоту над Бєлгородською областю рф. 250-кілограмовий снаряд впав на місцеву школу.


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Бомба пробила дах та опинилася в одному з кабінетів на третьому поверсі. Постраждалих немає, евакуацію не проводили.

Авіабомба впала на будівлю школи в селі Биківка приблизно о 6.00 19 листопада. У будівлі ще не було нікого, ніхто не постраждав.

Видання Astra повідомляє, що бомба перебуває в одному з кабінетів на третьому поверсі. У стіні будівлі утворилася тріщина.

Російське видання «Агентство» не змогло отримати коментарі від адміністрації школи, але, за словами однієї викладачки, педагогічному колективу наказали вести заняття дистанційно без пояснення причин.

Джерело: Ракурс


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