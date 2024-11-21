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Ракурс
Рашисты обстреляли пункт выдачи хлеба и автозаправочную станцию ​​на Херсонщине

Россияне обстреляли пункт выдачи хлеба на Херсонщине

21 ноя 2024, 10:53
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На Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Комишани, Антонівка, Садове, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Берислав, Вірівка, Нововоронцовка, Бургунка та місто Херсон.


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Про це сьогодні, 21 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що російські військові били по:

  • пункту видачі хліба та автозаправній станції;
  • житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили п’ять багатоповерхівок та вісім приватних будинків;
  • також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 — дістали поранення, з них — 1 дитина, — зазначив Прокудін.

Источник: Ракурс


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