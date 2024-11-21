Россияне обстреляли пункт выдачи хлеба на Херсонщине

Рашисты обстреляли пункт выдачи хлеба и автозаправочную станцию ​​на Херсонщине

https://racurs.ua/n201410-rossiyane-obstrelyali-punkt-vydachi-hleba-na-hersonschine.html

Ракурс

На Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Комишани, Антонівка, Садове, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Берислав, Вірівка, Нововоронцовка, Бургунка та місто Херсон.

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Про це сьогодні, 21 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що російські військові били по:

пункту видачі хліба та автозаправній станції;

житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили п’ять багатоповерхівок та вісім приватних будинків;

також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.