Росіяни обстріляли пункт видачі хліба на Херсонщині

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Рашисти обстріляли пункт видачі хліба та автозаправну станцію на Херсонщині, фото:
Росіяни обстріляли пункт видачі хліба на Херсонщиніhttps://racurs.ua/ua/n201410-rosiyany-obstrilyaly-punkt-vydachi-hliba-na-hersonschyni.htmlРакурс
На Херсонщині минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Комишани, Антонівка, Садове, Новодмитрівка, Томина Балка, Широка Балка, Берислав, Вірівка, Нововоронцовка, Бургунка та місто Херсон.
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Про це сьогодні, 21 листопада, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що російські військові били по:
- пункту видачі хліба та автозаправній станції;
- житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили п’ять багатоповерхівок та вісім приватних будинків;
- також окупанти понівечили гараж та приватні автомобілі.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 10 — дістали поранення, з них — 1 дитина, — зазначив Прокудін.