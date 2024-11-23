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Ракурс
В Часов Яре ликвидировали очередного российского пропагандиста

В Часов Яре ликвидировали очередного российского пропагандиста

23 ноя 2024, 12:40
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Під час штурму росіянами міста Часів Яр Сили оборони ліквідували російського пропагандиста, продюсера телеканалу Russia Today Магомеда Бучаєва.


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Про це повідомили на самому телеканалі.

27-річний Бучаєв перестав існувати 17 листопада. Він пішов добровольцем на війну у червні цього року. До цього близько трьох років працював на RT.

На початку листопада разом зі своїм загоном брав участь у штурмі Часового Яру… Магомед йшов серед перших. Основний удар противника він узяв на себе, — повідомляють пропагандисти.

Источник: Ракурс


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