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У Часовому Яру ліквідували чергового російського пропагандиста
У Часовому Яру ліквідували чергового російського пропагандистаhttps://racurs.ua/ua/n201479-u-chasovomu-yaru-likviduvaly-chergovogo-rosiyskogo-propagandysta.htmlРакурс
Під час штурму росіянами міста Часів Яр Сили оборони ліквідували російського пропагандиста, продюсера телеканалу Russia Today Магомеда Бучаєва.
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Про це повідомили на самому телеканалі.
27-річний Бучаєв перестав існувати 17 листопада. Він пішов добровольцем на війну у червні цього року. До цього близько трьох років працював на RT.
На початку листопада разом зі своїм загоном брав участь у штурмі Часового Яру… Магомед йшов серед перших. Основний удар противника він узяв на себе, — повідомляють пропагандисти.