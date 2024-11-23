У Часовому Яру ліквідували чергового російського пропагандиста

https://racurs.ua/ua/n201479-u-chasovomu-yaru-likviduvaly-chergovogo-rosiyskogo-propagandysta.html

Ракурс

Під час штурму росіянами міста Часів Яр Сили оборони ліквідували російського пропагандиста, продюсера телеканалу Russia Today Магомеда Бучаєва.

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Про це повідомили на самому телеканалі.

27-річний Бучаєв перестав існувати 17 листопада. Він пішов добровольцем на війну у червні цього року. До цього близько трьох років працював на RT.