Президент Европарламента призвала Шольца предоставить Украине ракеты Taurus

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Голова Європарламенту Роберта Мецола на тлі посилення ударів росії по Україні закликала Німеччину якнайшвидше надати Києву крилаті ракети Taurus.

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Про це йдеться в інтервʼю, опублікованому німецькою газетою Funke Mediengruppe. Мецола ствердно відповіла на запитання, чи виступають країни Євросоюзу так само, як і США, за дозвіл використовувати далекобійні ракети по цілям у росії, та чи повинна Німеччина постачати Україні Taurus.

Так, такою є і позиція Європарламенту. Ця вимога знаходить широку підтримку. Подивимося, чи призведе це до відповідної зміни курсу після виборів до бундестагу, — сказала Мецола.

Вона зазначила, що, можливо, така зміна курсу відбудеться і раніше, оскільки «в берлінській коаліції існують різні позиції щодо поставок Taurus».

Мецола зазначила, що українські солдати терміново потребують допомоги і не можуть нескінченно чекати на масштабну військову допомогу лише через те, що в якійсь західній країні відбуваються вибори, тоді як в Україні люди щодня гинуть на війні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує дозвіл Києву використовувати німецьку зброю для ураження цілей у росії. Він кілька разів заявляв, що прагне уникнути ескалації конфлікту.