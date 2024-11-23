Президентка Європарламенту закликала Шольца надати Україні ракети Taurus

Президентка Європарламенту закликала Шольца надати Україні ракети Taurushttps://racurs.ua/ua/n201484-prezydentka-ievroparlamentu-zaklykala-sholca-nadaty-ukrayini-rakety-taurus.htmlРакурс
Голова Європарламенту Роберта Мецола на тлі посилення ударів росії по Україні закликала Німеччину якнайшвидше надати Києву крилаті ракети Taurus.
Про це йдеться в інтервʼю, опублікованому німецькою газетою Funke Mediengruppe. Мецола ствердно відповіла на запитання, чи виступають країни Євросоюзу так само, як і США, за дозвіл використовувати далекобійні ракети по цілям у росії, та чи повинна Німеччина постачати Україні Taurus.
Так, такою є і позиція Європарламенту. Ця вимога знаходить широку підтримку. Подивимося, чи призведе це до відповідної зміни курсу після виборів до бундестагу, — сказала Мецола.
Вона зазначила, що, можливо, така зміна курсу відбудеться і раніше, оскільки «в берлінській коаліції існують різні позиції щодо поставок Taurus».
Мецола зазначила, що українські солдати терміново потребують допомоги і не можуть нескінченно чекати на масштабну військову допомогу лише через те, що в якійсь західній країні відбуваються вибори, тоді як в Україні люди щодня гинуть на війні.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує дозвіл Києву використовувати німецьку зброю для ураження цілей у росії. Він кілька разів заявляв, що прагне уникнути ескалації конфлікту.