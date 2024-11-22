Шольц заявив, що застосування росією нової гіперзвукової ракети означає, що слід уникати ескалації

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що застосування росією експериментальної гіперзвукової ракети проти України було прикладом «жахливої ​​ескалації», а ескалації слід уникати всіма силами.

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Те, що путін тепер використав ракету середньої дальності для удару українською територією, — це жахлива ескалація, — цитує AFP промову канцлера. — Це показує, «наскільки небезпечна ця війна», і Німеччині важливо працювати зі своїми союзниками, «щоб зробити те, що запобігатиме ескалації цієї війни у ​​війну між росією та НАТО.

Німеччина посідає друге місце за обсягом військової допомоги Україні, поступаючись лише США. Однак багато німців з великим побоюванням ставляться до такої глибокої участі країни у війні, а деякі (особливо в колишній НДР) навіть мають більшу чи меншу симпатію до путінської росії.

Шольц дав зрозуміти, що Німеччина не має наміру постачати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus, а тим більше дозволяти атакувати ними цілі на російській території, незважаючи на те, що США та Велика Британія нещодавно ухвалили аналогічне рішення щодо ATACMS та Storm Shadow.

За його словами, важливо підтримувати баланс між «розсудливістю та чіткою підтримкою України».