ПВО отражает атаку «Шахедов». Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n201504-rossiyskie-drony-volnami-atakovali-kiev-ataku-otbivali-tri-chasa.html

Ракурс

Російські безпілотники знову здійснили наліт на Київ.

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Вночі 24 листопада сили і засоби протиповітряної оборони збили всі російські дрони, які ворог запустив у напрямку столиці. Йдеться про понад 10 безпілотників противника. Повітряна тривога загалом тривала понад 3 години. Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у Telegram.

У напрямку міста БпЛА заходили різними курсами, але ППО знешкодили всі дрони, які загрожували Києву. Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, а інформація щодо постраждалих не надходила.

У КМВА зазначили, що на Київщині досі фіксуються ворожі дрони і є ймовірність повторної атаки. Мешканців міста закликали бути уважними й слідкувати за сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, 22 листопада російські загарбники атакували Україну 114 ударними безпілотниками типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу. ППО збила 64 ворожих безпілотники, переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах. Ще 41 безпілотник був локаційно втрачений.