Уничтожение российской техники, скриншот видео

https://racurs.ua/n201518-dva-sau-gaubicy-i-grad-okkupantov-unichtojili-drony-na-kramatorskom-napravlenii-video.html

Ракурс

На Краматорському напрямку дрони роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Помста» знищили дві ворожі самохідні гармати 2С5 «Гіацинт-С», РСЗВ БМ-21 «Град» та дві гаубиці.

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Відповідне відео сьогодні, 24 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.