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Уничтожение российской техники, скриншот видео
Два САУ, гаубицы и «Град» оккупантов уничтожили дроны на Краматорском направлении (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201518-dva-sau-gaubicy-i-grad-okkupantov-unichtojili-drony-na-kramatorskom-napravlenii-video.htmlРакурс
На Краматорському напрямку дрони роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Помста» знищили дві ворожі самохідні гармати 2С5 «Гіацинт-С», РСЗВ БМ-21 «Град» та дві гаубиці.
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Відповідне відео сьогодні, 24 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Також спалили дві вантажівки, автомобіль окупантів та 3 склади боєкомплекту, — вказано в описі відео.
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