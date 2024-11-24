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Знищення російської техніки, скріншот відео
Два САУ, гаубиці та «Град» окупантів знищили дрони на Краматорському напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n201518-dva-sau-gaubyci-ta-grad-okupantiv-znyschyly-drony-na-kramatorskomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Краматорському напрямку дрони роти ударних безпілотних авіаційних комплексів бригади «Помста» знищили дві ворожі самохідні гармати 2С5 «Гіацинт-С», РСЗВ БМ-21 «Град» та дві гаубиці.
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Відповідне відео сьогодні, 24 листопада, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.
Також спалили дві вантажівки, автомобіль окупантів та 3 склади боєкомплекту, — вказано в описі відео.