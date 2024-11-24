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Рашисты на Донбассе совершили очередное военное преступление, фото: «РБК-Украина»

Рашисты расстреляли гражданских в Торецке — прокуратура

24 ноя 2024, 16:38
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У Торецьку на Донеччині російські військові вбили двох та поранили одного цивільного,


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Про це повідомила прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що трагедія трапилася 21 листопада о 18.00:

  • військовослужбовці рф увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі м. Торецьк, де перебувало троє цивільних. Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї; в результаті двоє місцевих мешканок загинули на місці;
  • Чоловік, який перебував поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці. Наразі йому надається кваліфікована медична допомога.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. Кримінального кодексу).

Проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події.

Источник: Ракурс


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