Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти на Донеччині здійснили черговий воєнний злочин, фото: «РБК-Україна»

Рашисти розстріляли цивільних у Торецьку — прокуратура

24 лис 2024, 16:38
999

У Торецьку на Донеччині російські військові вбили двох та поранили одного цивільного,


.

Про це повідомила прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що трагедія трапилася 21 листопада о 18.00:

  • військовослужбовці рф увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі м. Торецьк, де перебувало троє цивільних. Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї; в результаті двоє місцевих мешканок загинули на місці;
  • Чоловік, який перебував поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці. Наразі йому надається кваліфікована медична допомога.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. Кримінального кодексу).

Проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів