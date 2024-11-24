Рашисти на Донеччині здійснили черговий воєнний злочин, фото: «РБК-Україна»

https://racurs.ua/ua/n201520-rashysty-rozstrilyaly-cyvilnyh-u-torecku-prokuratura.html

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У Торецьку на Донеччині російські військові вбили двох та поранили одного цивільного,

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Про це повідомила прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що трагедія трапилася 21 листопада о 18.00:

військовослужбовці рф увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі м. Торецьк, де перебувало троє цивільних. Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї; в результаті двоє місцевих мешканок загинули на місці;

Чоловік, який перебував поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці. Наразі йому надається кваліфікована медична допомога.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. Кримінального кодексу).

Проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події.