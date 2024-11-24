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У Торецьку на Донеччині російські військові вбили двох та поранили одного цивільного,
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Про це повідомила прес-служба Донецької обласної прокуратури.
Зазначається, що трагедія трапилася 21 листопада о 18.00:
- військовослужбовці рф увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі м. Торецьк, де перебувало троє цивільних. Окупанти умисно відкрили по них вогонь з автоматичної зброї; в результаті двоє місцевих мешканок загинули на місці;
- Чоловік, який перебував поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці. Наразі йому надається кваліфікована медична допомога.
Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. Кримінального кодексу).
Проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події.
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