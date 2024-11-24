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Российские захватчики продолжают обстреливать Никопольщину, фото: «ДніпроTV»
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Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, за день здійснили шість обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За день Нікопольщина пережила 6 ворожих обстрілів. На райцентр росіяни скерували дрони-камікадзе. По Червоногригорівській та Покровській громадах вдарили з важкої артилерії, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що в Нікополі пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Фахівці встановлюють, які ще руйнування через атаки росіян є у тамтешніх населених пунктах.
Втім, головне — повсюди без постраждалих, — наголосив Лисак.
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