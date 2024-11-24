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Ракурс
Российские захватчики продолжают обстреливать Никопольщину, фото: «ДніпроTV»

Рашисты шесть раз в день атаковали Никопольщину, поврежден инфраструктурный объект — ОВА

24 ноя 2024, 20:55
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Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, за день здійснили шість обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За день Нікопольщина пережила 6 ворожих обстрілів. На райцентр росіяни скерували дрони-камікадзе. По Червоногригорівській та Покровській громадах вдарили з важкої артилерії, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в Нікополі пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Фахівці встановлюють, які ще руйнування через атаки росіян є у тамтешніх населених пунктах.

Втім, головне — повсюди без постраждалих, — наголосив Лисак.

Источник: Ракурс


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