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Ракурс
Російські загарбники продовжують обстрілювати Нікопольщину, фото: «ДніпроTV»

Рашисти шість разів за день атакували Нікопольщину, пошкоджено інфраструктурний об'єкт — ОВА

24 лис 2024, 20:55
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Російські загарбники сьогодні, 24 листопада, за день здійснили шість обстрілів Нікопольського району Дніпропетровської області.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За день Нікопольщина пережила 6 ворожих обстрілів. На райцентр росіяни скерували дрони-камікадзе. По Червоногригорівській та Покровській громадах вдарили з важкої артилерії, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в Нікополі пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Фахівці встановлюють, які ще руйнування через атаки росіян є у тамтешніх населених пунктах.

Втім, головне — повсюди без постраждалих, — наголосив Лисак.

Джерело: Ракурс


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